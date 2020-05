Do finále se blíží rekonstrukce tenisových kurtů v Aši. Stavební firma musela opravit stěny, které nebyly stabilní.

Ilustrační foto. | Foto: Redakce

„Stěny z prefabrikovaných bloků vykazovaly poruchy stability, proto už dříve bylo z bezpečnostních důvodů rozhodnuto o částečném odbourání nejvíce poškozených částí. Vlastní sanace je vyřešena pomocí předsazených opěrných stěn z gabionů,“ sdělil mluvčí města Milan Vrbata. Je to jedna z větších investic do městských sportovišť. Oprava vyjde na necelých pět milionů korun a potrvá zřejmě do konce června.