Leží ale přesně na hranici mezi chebským a karlovarským okresem. Situace v ní je hodně špatná. "Bohužel máme nyní problémy i na stavebním úřadě a oddělení územního plánování. V úterý zemřela v důsledku onemocnění koronaviru jedna úřednice. Je to velmi citlivá a smutná zpráva, nebudu ji proto více komentovat," říká starosta Teplé Karel Hermann. Nakažení jsou i další úředníci radnice, ale podle něho ještě nenastala situace, že by úřad museli zcela uzavřít.

Kvůli špatné epidemiologické situaci mělo město uzavřenou školu, žáci prvních a druhých tříd se do ní vrátili až v pondělí 8. února.

Starosta malého městečka, které je od velkých center vzdálené mnoho kilometrů, se ale neobává, že by lidé neměli, kde zajistit životní potřeby. Obchodů se základními potravinami je v Teplé hned několik. "S tím by problém být neměl. Hypermarket tu ale žádný nemáme, takže lidé nebudou moci jezdit do Globusu do Plzně či Karlových Varů, ale pojedou do Mariánských Lázní. Nedá se nic dělat," konstatuje starosta, který v omezení nevidí až tak velkou změnu.