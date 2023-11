Přinášíme vám velký přehled tipů na nejrůznější akce, které se o nadcházejícím víkendu budou konat v Karlovarském kraji. Podívejte se a nechte se inspirovat.

Rej strašidel na hradě Loket. | Foto: Deník / Žippaiová Lucie

Karlovarsko:

Ve Skokách bude dušičková pouť

Kdy: neděle 5. listopadu, od 15 hodin

Kde: Skoky, poutní kostel Navštívení Panny Marie

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Dušičková pouť, jejíž součástí bude poutní mše svatá v 15:00, se uskuteční 5. listopadu ve Skokách.

Po mši, kterou celebruje P. Vladimír Slámečka, se bude vzpomínat na hřbitově na zesnulé.

V Řetízkárně se odehraje dušičkové setkání

Kdy: sobota 4. listopadu, od 15 hodin

Kde: Jáchymov, Rovnost Řetízkárna

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Sraz je před budovou Řetízkárny, kde všichni účastníci společně zavěsí původní šatní hák, který horníci používali k sušení fáráků a dali tím i název samotné Řetízkárně, na konstrukci řetízkové šatny. Jelikož je během Dušiček stěna mezi světy tenká, jak praví prastaré legendy, rozsvítí také svíčky za všechny duše, které prošly jáchymovskými pracovními tábory, ale i za ty, na které by se nemělo zapomenout. Posléze se přesunou do tepla Hotelu Berghof, kde se zájemci budou moci podívat na přepracovaný návrh architektonické studie Řetízkárny. Potom je prostor pro to být spolu. Těšit se lze na sousedskou debatu o stavu české dezinformační scény v době eskalujících válek s přední českou analytičkou Veronikou Kratkou Špalkovou. Na akci je třeba teplé oblečení, svíčka a hrneček. Na místě bude zajištěné malé občerstvení.

Halloween na zámku Toužim

Kdy: sobota 4. listopadu, od 15.30 hodin

Kde: Toužim, zámek

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Toužimský zámek se zahalí do strašidelného hávu. Nebude chybět Bubukomnata a Strašisklepení. Letos vylepšené o stroj na mlhu a speciální fotokoutek. Menší děti budou vyrábět lektvary s čarodějnicemi v Bubukomnatě. Kdo se chce bát, pro toho je připraveno Strašisklepení. Nebudou chybět ani dílničky a strašidelné aktivity na nádvoří. V 17. 30 hodin se koná lampiónový průvod.

Kdy: sobota 4. listopadu, od 19 hodin

Kde: Karlovy Vary, Národní dům

Za kolik: 490 až 590 korun

Proč přijít: Legendární umělecký soubor Lúčnica slaví 75 let od založení a při této příležitosti vyráží na velké turné s výběrem toho nejlepšího ze slovenského folklóru. Koncert nese název Lúčnica dobývá česká královská města - Karlovy Vary.

Sokolovsko:

Strašidla opanují Loket

Kdy: pátek 3. listopadu, od 17.50 hodin

Kde: Loket, hrad

Za kolik: vstupné 100 korun, snížené 50 korun

Proč přijít: Na hradě Loket se uskuteční karneval pro děti, které si tam mohou užít večer v maskách ve strašidelném reji. Malé odvážné příšerky musejí zdolat strašidelnou stezku plnou úkolů, a pokud ji bez úhony projdou, čeká na ně sladká odměna. A protože k reji patří hlavně hudba a zpěv, na závěr si všichni společně pořádně zadovádí. Snad i v letošním roce zůstane hrad celý.

Kouzelná Beruška a Černý kocour ve filmu se představí v Březové

Kdy: neděle 5. listopadu, od 15 hodin

Kde: Březová, kulturní dům a multifunkční centrum

Za kolik: vstupné 130 korun

Proč přijít: Kouzelná Beruška a Černý kocour je francouzsko-korejsko-japonsko-italsko-brazilský počítačem animovaný film. Když nemilosrdný padouch hrozí, že ukradne dva kouzelné šperky s mimořádnými schopnostmi, křehká teenagerka Marinette je vybrána, aby si oblékla superhrdinský kostým Berušky. Když žongluje se svými nově nabytými schopnostmi a školou, spojí své síly s charismatickým bojovníkem proti zločinu, Černým Kocourem. Netuší, že se za maskou skrývá Adrien, stydlivý spolužák, do kterého se zamilovala. Když se jejich tajemství a srdce střetnou, chaotické duo se vydává na odvážnou misi s cílem porazit opovrženíhodný plán Lišaje. Od příšerných pařížských katakomb až po oslnivé výšiny Notre-Damu je to nakonec láska, která je zavede na nezapomenutelnou cestu.

Chebsko:

Silvestr nanečisto se koná v KC Svoboda

Kdy: sobota 4. listopadu, od 20 hodin

Kde: Cheb, KC Svoboda

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Skupina Pospolu Band, která hraje žánr od rocku až po lidovky, pobaví zájemce na akci nazvané Silvestr nanečisto.

Radegastovna zve na halloween party

Kdy: sobota 4. listopadu, od 18 hodin

Kde: Cheb, Radegastovna

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Kdo dorazí na halloween party v kostýmu, dostane welcome drink zdarma. Součástí akce budou také tématické drinky a jídlo.