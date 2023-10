Přinášíme vám velký přehled tipů na nejrůznější akce, které se o nadcházejícím víkendu budou konat v Karlovarském kraji. Podívejte se a nechte se inspirovat.

U zámku Kynžvart. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Antonín Hříbal

Karlovarsko:

V Galerii umění se představí Kristina Barta Quartet

Kdy: sobota 14. října, od 18 hodin

Kde: Karlovy Vary, galerie umění

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Na komornějším koncertě karlovarského jazzfestivalu se 14. října v Galerii umění se představí Kristina Barta Quartet, skupina vedená mezinárodně uznávanou českou pianistkou a skladatelkou Kristinou Barta. Kvartet vystupuje v současnosti se světově uznávaným slovinským v New Yorku žijícím saxofonistou Jure Puklem. Rytmickou část kapely tvoří slovenský baskytarista Peter Korman a český bubeník Marek Urbánek. Poté vystoupí Doug Hammond Trio, jehož hlavní protagonista, americký bubeník, skladatel a básník Doug Hammond se v minulosti již na JazzFestu představil.

Skoky zvou na pouť ke sv. Terezii Veliké

Kdy: neděle 15. října, od 14 hodin

Kde: Skoky, Kostel Navštívení Panny Marie

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ve Skokách se koná pouť k sv. Terezii Veliké (z Ávily). Začátek bohoslužby je stanoven na 14hodin, celebruje P. Vladimír Slámečka, jemuž patří i úvodní slova. K prohlídce krom kostela jsou připraveny také nové zvony, či populární skokovský poeziomat.

A chybět nebude ani občerstvení.

V mincovně se bude přednášet o nejen o krápnících

Kdy: sobota 14. října, od 17 hodin

Kde: Jáchymov, Muzeum Královská mincovna

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Od krápníků ke globální diverzitě - Jak vědci ujíždějí na podzemním slizu, tak se jmenuje přednáška Mgr. Lukáše Falteiska, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty University Karlovy. Přiblíží bakterie a archea, které jsou nejhojnějšími živými organismy na Zemi co do počtu jedinců i druhů. Jejich společenstva jsou často tak složitá, že to činí potíže při jejich výzkumu. Proto je nutné hledat zvláštní případy jednoduchých komunit. Takové komunity žijí v podzemí opuštěných dolů, mimo jiné i v Krušných horách.

Komentovaná prohlídka seznámí s malířem Justitzem

Kdy: neděle 15. října, od 15 hodin

Kde: Karlovy Vary, galerie umění

Za kolik: 70 korun

Proč přijít: Komentovaná prohlídka se koná v rámci výstavy Malířská cesta Alfreda Justitze (1879–1934). Historička umění, kurátorka a galeristka PhDr. Rea Michalová Ph.D., která bude o malíři hovořit, se tomuto autorovi profesně věnuje dlouhodobě. Alfred Justitz byl jedním z nejpřednějších židovských umělců pocházejících z Čech. Jeho tvůrčí cesta v první třech desetiletích 20. století byla plná hledání, jeho zátiší, krajiny i figurální motivy ovlivnil neoklasicismus i kubismus.

Sokolovsko:

Deskové hry opanují knihovnu v Sokolově

Kdy: sobota 14. října, od 10 hodin

Kde: Sokolov, Knihovna

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte si zahrát deskové hry do knihovny v Sokolově. Hraje se od 10 do 16 hodin, nebo dokud vás to bude bavit. Zájemci se naučí nové hry. Nebo si mohou přinést vlastní a naučit je organizátory a další účastníky.

Habartov a Bubáci ve výslužbě zvou na Ranec plný písniček

Kdy: sobota 14. října, od 19 hodin

Kde: Habartov, městské kulturní středisko

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: V Ranci plném písniček vystoupí Country a folk kapely - Přelet M.S. - Blovice, Pološero - Karlovarsko, Zavěšený kafe - Karlovarsko, Poslední vagon - Karlovy Vary. Pořadem provede Štěpán Podešt.

Chebsko:

Veterány budou vystaveny u zámku Kynžvart

Kdy: sobota 14. října, od 13 hodin

Kde: Kynžvart, zámek

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Sraz nablýskaných automobilových krasavců se uskuteční před budovou státního zámku Kynžvart. Vystavení automobilů bude probíhat od 13 do 16 hodin.

Festival jablek ovládne kolonádu v Mariánských Lázních

Kdy: neděle 15. října, od 10 hodin

Kde: Mariánské Lázně, kolonáda

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Lázeňský festival jablek se na kolonádě v Mariánských Lázních uskuteční již po jedenácté, nabídne řadu rozmanitých aktivit pro zástupce všech věkových skupin včetně soutěže o nejchutnější jablečný moučník. V rámci programu mohou zájemci zhlédnout několik výstav a kulturních vystoupení nebo navštívit jarmark místních výrobců, řemeslníků a regionálních produktů. Pro nejmenší účastníky budou kromě výtvarné soutěže připraveny i hry s tématikou ovoce a tvůrčí dílny. Nebude chybět ani slavnostní salva festivalu.