Vážným stavem se zabývá nejen vedení města Cheb, ale i karlovarský hejtman Petr Kulhánek, který ho okamžitě řešil ještě během dne s ministrem zdravotnictví Janem Blatným, ministrem zahraničních věcí Tomášem Petříčkem, ale i ústředním krizovým štábem.

"Hledáme rychlé řešení neúnosné situace na Pomezí. Znepokojivé obrázky ke mně dorazily z hraničního přechodu Pomezí/Schirnding, kde kvůli zpřísňování opatření ze strany SRN dochází ke kumulaci desítek pendlerů čekajících na povinné testy," svěřil se na svém facebooku starosta Chebu Antonín Jalovec.

Kolem sobotní 15. hodiny se situace podle něho na přechodu uklidnila. "Stalo se tak poté, co Němci uzavřeli testovací místnost a lidé se pak rozešli," sdělil Deníku starosta Jalovec.

Testování pro pendlery spustili na své straně Němci. Od pondělka totiž platí, že každý, kdo bude chtít do Bavorska vycestovat kvůli zaměstnání, bude muset předložit jednou za osmačtyřicet hodin negativní testy. Pracující v Sasku to musejí udělat dvakrát týdně. "Situace není vůbec dobrá. Sami Němci přitom nevěděli, zda budou stačit antigenní testy. V sobotu ráno stálo na hranicích asi tisícovka lidí, kterým jsme prostřednictvím chebských dobrovolných hasičů zajistili alespoň teplý čaj. Nikdo neví, jak se to bude vyvíjet. Přiznám se, že se pondělka hodně obávám," konstatoval Jalovec, podle něhož by bylo proto dobré, aby se na straně Česka postavila další testovací místnost.

O té právě jedná hejtman Kulhánek, času ale příliš nemá - pouze neděli. "Děláme vše pro to, aby se alespoň na to pondělní ráno podařilo do Pomezí zajistit mobilní testovací tým. Vše řeším s Ústředním krizovým štábem," sdělil Deníku hejtman Kulhánek.

Ministr zahraničí Petříček podle něho mezitím zjistil, jak to bude s prokazováním testů pendlerů. Zásadní aktuální informace je, že ho nebudou muset ukazovat na hranicích. "Kontroly nebudou přímo na přechodech ale do třiceti kilometrů od hranic. Půjde o namátkové kontroly, takže by se kvůli tomu nemuseli lidé srocovat u hranic.