„Chtěli jsme, aby nabídka jídel byla ještě pestřejší než loni. Proto se také na Krajince letos objevilo 46 stánků s občerstvením,“ sdělil Filip Štěřík, jeden z organizátorů festivalu.

Kvůli koronaviru museli organizátoři celou akci přesunout z června na srpen.

„Samozřejmě, že koronavirus naši akci trochu pozdržel, ale i tak si sem zájemci cestu našli. Lidé si tu měli kde umýt ruce, byly tu k dispozici dezinfekce, takže pro jejich bezpečí jsme udělali maximum,“ poznamenal Filip Štěřík.

Na festivalu jídla nechybělo avokádové bistro, indická kuchyně, asijská kuchyně, exotická kuchyně, vegetariánská anebo raw jídla. Nabídka byla i pro milovníky amerických burgerů nebo sladkého.

Velkou exotikou na talíři byl také smažený hmyz. Na své si přišli i ti nejmenší. Byl tu pro ně nachystaný dětský koutek s nafukovacím hradem anebo dílny. „Snažili jsme se, aby každý ze stánků, které tu lidé viděli, byl exkluzivní a aby jídla, která tu byla k dostání, nebyla v širokém okolí Chebu běžně dostupná. Vyjednali jsme i účast kuchařů, kteří lidem nabídli také indonéskou kuchyni. A stánek, kam se vydalo hodně lidí, byl avokádové bistro, v němž provozovatelé připravují nejrůznější pokrmy z avokáda jako jediní v republice,“ poznamenal Filip Štěřík.

Návštěvníci festivalu byli výběrem jídel nadšení. „Jsem tady letos podruhé a musím říct, že se akce organizátorům povedla. Jediná škoda je, že jsem si s sebou nevzala více peněz, abych mohla ochutnat opravdu všechno, na co jsem měla chuť,“ smála se Alena Dvořáková z Chebu. „Jinak jsem ochutnala například asijskou kuchyni, která mě velmi upoutala. Dala jsem si takzvané jarní závitky, což jsou tradiční vietnamské závitky, které se ale nepečou. Byly s hovězím masem a omáčkou a chutnaly opravdu skvěle. Pak jsem si dala i smažené hranolky s trhaným masem a dipem a to taky byla paráda,“ dodala.

Několik lidí se zastavilo také ve stánku s nápojem z kombuchy. „To je fermentovaný nápoj vyráběný ze zeleného a černého čaje. Ten náš vyrábíme pomocí studniční vody z 80 metrů hlubokého vrtu. Přidáváme do ní i výluhy z ovoce, a tak se do nápoje dostávají i další prospěšné látky. Je to velmi zdravý nápoj plný vitamínů. Jedná se o probiotický nápoj. Pokud je vyrobena správně, může se pít denně,“ sdělil prodejce ze stánku Satori Kombucha Pavel Ordoš.

Kromě jiného si lidé mohli na festivalu užít také koncertní vystoupení Janka Ledeckého a kapely Wohnout.