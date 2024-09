Vývojáři softwaru Vývojář/ka embedded systémů Jste zapáleným/nou programátorem/kou? Baví Vás psát kódy pro procesory? Rád/a „bastlíte“ ve svém volném čase? Chcete konečně pracovat na opravdu zajímavých projektech se zárukou stability a dlouhodobé spolupráce? Je pro Vás důležitá seberealizace a viditelný výsledek Vaší práce? Pokud stále odpovídáte ano, čtěte dále :-) Co budete mít na starosti? • vývoj aplikací pro nové i existující výrobky • tvorbu technické dokumentace • spolupracovat při testování • přispívat k dobré náladě a pohodě v týmu. Na co uslyšíme? • v tom nejlepším případě umíte programovat embedded systémy v C/C++ na jedničku, Python je ale také v pořádku :-) • jste obeznámen/a alespoň s hobby vývojovými kity např. Arduino, Raspberry apod. • angličtinu zvládáte bez problémů a čtení technické dokumentace zvládáte také levou zadní • jste připraven/a naslouchat a rozvíjet své znalosti a dovednosti (to je u nás hodně důležité :-)) Co Vám můžeme nabídnout? • práci na skvělých projektech • neformální pracovní prostředí v bezvadném kolektivu • flexibilní pracovní dobu • stabilitu zavedené výrobní společnosti • atraktivní platové podmínky založené na Vašich schopnostech • stravenky a prodlouženou dovolenou • možnost využít firemního vybavení pro Vaše hobby projekty • projektové prémie • 1 týden dovolené navíc. 35 000 Kč

Detail nabízené práce