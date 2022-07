Na dětské publikum čekají odpolední aktivity s tvořivými dílnami, pohádková cesta a další atrakce. Vstupné na Top RoofTop festival je dobrovolné. „Návštěvníci akce mohou přispět na malého Radimka trpícího pravostrannou hemiparézou a opožděným psychomotorickým vývojem. Stačí kousek jejich kůže a peněžitý dar. Tatérky ze spolku Suicide Angels totiž z výdělků za tetování přímo v areálu festivalu pomohou Radimkovi k důstojnějšímu životu. Od prvního ročníku jsme cítili potřebu našimi aktivitami podporovat nejen umělce, ale také různé benefiční iniciativy. Když jsme letos rozšířili dětský program, byla pomoc dítěti s nešťastným osudem jasná volba,” říká prezidentka festivalu Běla Čurlinová.

Jedna z nejvýraznějších osobností české kinematografie, držitel několika cen Český lev, Jiří Schmitzer vystupuje na pódiích rovněž jako písničkář. „Texty s tvrdými životními pravdami doprovází na dvanáctistrunnou kytaru. Hvězda filmů jako Postřižiny, Slavnosti sněženek či Černí baroni vystoupí na akci jako hlavní host,“ pokračuje Delfino s tím, že Karlovarský sólový projekt multiinstrumentalisty Štěpána Kordíka s názvem Steven's uhranul hned prvním singlem nejen rádiovým stanicím jako Radio Beat, ale i odborné porotě soutěže Blues Aperitiv. „ Zde šestice obsadila první místo. Díky svému vítězství vystoupí na prestižním mezinárodním festivalu Blues Alive po boku hvězd světové bluesové scény,“ uvádí.

Festival Top RoofTop zaznamenal velký úspěch. „V loňském roce jsme zorganizovali krajskou talentovou soutěž, jejíž vítězové si zahráli na akcích napříč republikou a absolvovali workshop pod vedením francouzského producenta. Na tradici podpory nových hudebních nadějí navazujeme spoluprací se soutěží Šance Muzikus, díky níž jsme objevili finalisty klání, kapelu Pekelné koně. Nadějné umělce hledáme i po vlastní ose, abychom je mohli představit domácímu publiku,” vysvětluje Ricardo.

Irsko-kanadská dvojice Bookie Baker spolu prožila evropská turné, koncerty v Číně i stěhování do Prahy. „Indie folkové duo představí nejen skladby ze svého debutového EP The 1st, ale i připravované novinky. Městští kovbojové Frankie & The Deadbeats přivezou do lázeňského města materiál ze studiové prvotiny The Shining. Pětice hudebníků z předních českých punkových a rock'n'rollových formací si spolu v Deadbeats odskočila k americkému country, nazula boty s ostruhami a nasadila na hlavy kovbojské klobouky,“ dodává.

Akce probíhá za podpory Ministerstva kultury České republiky, Krajského úřadu Karlovarského kraje, Magistrátu města Karlovy Vary a Nadace města Karlovy Vary.