Nechybí například maškarní pro děti, stavění máje, dětský den, mikulášská nadílka či svatovavřinecká pouť. Ovesnokladrubští kromě toho pořádají různé besedy a výlety za kulturou i poznáním.

„Začínáme Novoročním sjezdem na čemkoli. Sejdeme se na kopci u hasičárny a užíváme si zimních radovánek,“ uvedla starostka. V obci stále slaví Mezinárodní den žen, stavějí májku, scházejí se na Májové veselici nebo pořádají oblíbený Den dětí.

Vrcholem kulturního dění v obci je vždy druhý víkend v srpnu. To se v Ovesných Kladrubech sejdou lidé na Pouť ke svatému Vavřinci. Je známá široko daleko. A ani v loňském roce o program místní i přespolní nepřišli. „Do poslední chvíle jsme netušili, jestli se bude moci pouť uskutečnit. Naštěstí se to ale povedlo. Hodně nás potěšilo, že dorazili všichni stánkaři,“ přiblížila Aurelie Skřivanová. Pouť má v Ovesných Kladrubech dlouholetou tradici, v posledních zhruba deseti letech se ji ale podařilo povýšit na akci, na kterou dorazí lidé ze širokého okolí. „Před lety jsme začali v rámci pouti pořádat řemeslný trh. Naši stánkaři nejsou jen prodejci, ale hlavně výrobci vystavovaného zboží a mnozí zde svá řemesla také předvádějí. A co víc, návštěvníci si mohou většinu z jejich umění sami vyzkoušet,“ uvádí starostka.

Na programu obec spolupracuje například s 15. Přední hlídkou Royal Rangers ML, která připravuje vysoké lanové překážky a zajišťuje na akci zdravotnickou službu, nebo Stříbrskými ostrostřelci. „Skvělé je to, že všichni naši občané berou akci za svou a podílejí se na ní,“ poznamenala starostka.

Místní také pravidelně jezdí na činohry a muzikály. Oblíbené jsou i výlety za památkami nebo besedy v místní knihovně. Slavnostního otevření nových prostor v roce 2018 se zúčastnila i autorka kuchařek Miroslava Kuntzmannová, se kterou Ovesné Kladruby navázaly spolupráci. „V roce 2020 byla naše knihovna nominována v prestižní soutěži o nejlepšího dobrovolného knihovníka/nejlepší profesionální knihovnu Karlovarského kraje, kterou každým rokem pořádá Krajská knihovna v Karlových Varech,“ připomíná starostka. Kromě kulturních akcí se nezapomínají věnovat také uklízení. S velkou oblibou se setkává například takzvané Sbíráme binec z pangejtů.

„S touto velice oblíbenou akcí jsme začali v roce 2011. Pravidelně se nás schází zhruba čtyřicet. Podařilo se nám uklidit černé skládky v lesích i podél silnic,“ pochlubila se starostka. Do úklidu se zapojují i děti, které se tak učí třídit odpad. „Další oblíbenou akcí, které se na Den Země účastníme, je pak Den pro náš region. Tuto akci pořádá Místní akční skupina Kraj živých vod a v rámci ní jsme například upravili starý hřbitov, vysadili lipovou alej na novém hřbitově nebo pravidelně čistíme přírodní památku Milhostovské mofety,“ dodala Aurelie Skřivanová.