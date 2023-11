Tohle se některým městům na západě Čech nepovedlo. Vánoční strom nevhodně usazený s hrozbou zlomení, zdobení naležato, ulámané větve při průjezdu pod železničním podjezdem nebo strom s nepravidelnou korunou a řídkými větvemi. Podívejte se na stromy Chebu, Tachova a Plané, ze kterých obyvatelé v minulých letech i současné době neměli radost. Ti, kdo strom usazovali, to, jak se říká, od místních schytali.

Původní vánoční strom v Plané, který v pondělí odpoledne vyměnili za nový. | Video: Antonín Hříbal

Vánoční strom DeníkuZdroj: RedakcePosledním případem vánočního stromu, který nebyl ozdobou náměstí, je ten z Plané. V obyvatelích umístění takového koštěte, jak jej na sociálních sítích nazvali, vyvolalo rozčarování, zklamání, smutek, ale také smích i vztek. Ve spodní části mu z jedné strany chybí větve a symbol Vánoc je značně prořídlý. Na sociálních sítích se proto o rozpoutala vášnivá debata. „Super ostuda. Výzdoba za krále klacka a teď tohle? To nemyslíte vážně,“ zlobí se na facebooku Jarka Klímová. „Je teda asi ošklivej, ale i ti oškliví chtějí alespoň jednou v životě zářit,“ míní pro změnu Dagmara Piklová. „Je to trošku úsměvné. Ale vždycky může být hůř. Ono hledat a kácet solitéry každý rok pro každou obec, taky by se mohlo stát, že za chvilku bude ten stromeček plastový nebo metrový…,“ vyjádřil svůj názor Martin Chrasc. „Ještě je čas na výměnu vánočního stromu,“ radí František Fatka.

S tímto názorem souhlasí i starostka města. „Stoprocentně proběhne výměna stromu. Nabízí se několik variant, z nichž vybereme nový. V současné chvíli řešíme jeřáb a další potřebnou techniku. Rozhodně se vše stihne do první adventní neděle,“ ujišťuje Martina Němečková, starostka Plané. Výměna stromu provedou Plánské služby. Vánoční strom by se měl v Plané rozzářit v neděli 3. prosince, kdy se na náměstí pro veřejnost otevře také umělé kluziště. Nakonec se povedlo strom vyměnit v pondělí odpoledne.

Zdroj: Antonín Hříbal

Průjezd pod mostem mu zlámal větve

Nejde o ojedinělý případ. Například před dvěma lety Chebany potkalo nemilé překvapení. Z nádherného vánočního stromu, který věnoval Robert Kostolány z Lázní Kynžvartu městu Chebu, se po jeho transportu ukázalo, že strom už není v takové kondici, v jaké byl po jeho uříznutí. Po uložení stromu na podvalník a svázání se totiž větve začaly lámat. K poničení stromu pak došlo ještě při průjezdech pod mosty, kdy opadalo jehličí a ulámaní dalších větví.

Zdobení naležato

I Tachov musel v minulosti řešit trapas s vánočním stromem, když v roce 2017 vydržel jeden jediný den usazený na náměstí. Tachovany překvapilo, že postavený strom opět leží. Podle radnice to byl ale záměr. Vánoční strom byl skutečně položen schválně, a to kvůli plánovanému zdobení, aby byl lepší přístup ke všem částem. Jenže tehdy se mezi lidmi říkalo, že strom zlomil ve větru a padl k zemi. Jak se Deníku ale v roce 2017 podařilo zjistit, vánoční strom skutečně padl k zemi poryvem větru. Město pak nechalo zvětšit otvor v zemi, kam se vánoční strom usazuje.

