Největší zájem je o víkendu, kdy si tam návštěvníci mohou poslechnout populární interprety. Během týdne tam vystupuje i řada zpěváků a hudebních skupin z regionu. Letos pořádání vánočních trhů vyšlo na téměř 6 milionů korun.

„Moc se mi na chebských vánočních trzích líbí, přijela jsem sem z Lokte a užívám si tu pravou vánoční atmosféru. Jezdíme sem s příbuznými pravidelně několik let. Vynikající jsou nejen hudební představení, ale i občerstvení, které tu lze zakoupit,“ libovala si návštěvnice Jana.

Jednou z hlavních novinek na vánočních trzích je, že kluziště a pódium stojí odděleně vedle sebe. V minulých letech byly napojeny na sebe a lidé si na to stěžovali. „Kluziště letos nestojí před pódiem, jako tomu bylo doposud, což někteří návštěvníci kritizovali. Rozčilovalo je především to, že lidé na bruslích často narušovali dané kulturní vystoupení na pódiu. Proto jsme se rozhodli, že pódium pro vystupující umístíme mimo kluziště,“ sdělil organizátor chebských trhů Vladimír Keblúšek. Kluziště bude pro děti přístupné až do ledna.