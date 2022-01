"Za prvé přímo koledníkům v terénu. Farní charitě Sokolov a Kraslice pomáhají dobrovolníci z celého okresu. Kromě zmíněné Mateřídoušky jsou to například skauti z Habartova, Royal Rangers z Kraslic, koledníci v Krajkové a další. Minulý rok nemohli koledníci do ulic a sbírka byla jen on - line. Na letošní rok se proto moc těšili. Vídat je budou lidé v ulicích do 14. ledna," řekl za farní charitu Jan Sebján.

Lidé, kteří by rádi přispěli a neměli to štěstí potkat koledníky, mohou dobročinný projekt Tříkrálové sbírky. podpořit i jinak. Přímo v Sokolově jsou to dvě místa, na kterých jsou kasičky. První se nachází v Tříkrálové kavárničce v ulici nábřeží Petra Bezruče. Druhá kasička je umístěna v Bezobalovém obchodu sv. Františka z Assisi nasyp, který je v ulici Křížová, hned vedle městské tržnice. Další možností je online převod na ww.trikralovasbirka.cz, kde si může každý zvolit region či charitu, kterou chce podpořit.

Sníh a ledovka dělaly řidičům problémy. V Sokolově nemohly sjet kopec autobusy

"Čtvrtek na Tři krále byl krásný a Boží den. Ba přímo královský. A proto hned od rána jsme s radostí a veselou myslí vyrazili do ulic a na úřady a k lidem do obchodů a kanceláří. Sokolov byl poctěn procházkou Mateřídouškových Tří králů. Potkali jsme mnoho darů dávajících lidí, usměvavých a pozitivních člověků i človíčků. Tímto posílám všem vřelé díky a přeji do jejich životů naději, radost a vnitřní veliký pokoj," dodal Sebján.