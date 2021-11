Důvodem byla razie na pachatele v Teplé, který provozoval trestnou činnost. V malém bytě se ale kromě kriminalisty našla i smečka velmi zanedbaných psů. „Nikdo zatím neví, z jakého důvodu tam ten člověk držel tolik psů. Lidé na sociálních sítích na tuto skutečnost už několikrát upozorňovali, ale zatím se tímto problémem nikdo nezaobíral,“ říká provozovatelka psího a kočičího městského útulku v Mariánských Lázních Jaroslava Voltrová.

Zuboženou smečku teď čeká dlouhá cesta socializace. „Pejsci jsou teď v mizerném stavu, měli všichni asi milion blech, mnozí jsou podvyživení, nemají žádné sociální návyky, neznají lidi, obojek, a to ani vodítko. Oni se ani nevenčili venku. Všechny potřeby vykonávali v tom malém bytě. Jsem ráda, že jsem u toho nemusela být,“ povzdechla si.

Místo venčení museli jíst vlastní výkaly. Útulek zahltili zanedbaní psi

Mezi lidmi se spekuluje o tom, že důvodem držení takové smečky je prodej štěňat. Město Teplá bude muset zaplatit téměř sto tisíc útulku, kde jsou psi umístěni. „Lidi, co šli okolo tvrdili, že prodával štěňata, ale jestli je to pravda, to zatím nevíme. Policie ale psy neřeší, řeší jen pachatele trestného činu. Město Teplá nám musí zaplatit umístění psů, to vyjde na nějakých devadesát šest tisíc korun. Když to nechali dojít tak daleko, tak se nedá nic dělat. Město Mariánské Lázně je tady opravdu živit nemůže,“ sděluje.

Psy v tuto chvíli čeká očkování a čipování. „Teď nemají nic a v současné době není možná ani jakákoliv adopce, protože se sebou nenechají manipulovat. Je to běh na dlouhou trať, než si na nás zvyknou. Z celé smečky je maximálně jeden, který se nechá vzít, ale jinak všichni jsou na úplném začátku začlenění do společnosti,“ vysvětluje.

Pejsky v blízké době čeká očista a brzy budou jako ze škatulky. „Máme tu kamarádku ze psího salonu Ema, která nám potom pejsky ostříhá a zušlechtí, aby vypadali trochu k světu a aby ty dredy netahali, protože je to obtěžuje. Dokonce je i vykoupe, když bude potřeba, tak za to jsem moc ráda,“ dodává Jaroslava Voltrová.