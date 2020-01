Například Farní charita Cheb hlásí rekordní výtěžek. Koledníkům se podařilo od lidí vybrat celkem 200 875 korun. To je o 7 233 korun více než loni. 130 569 korun bude jako obvykle použito na podporu charitních projektů a projektů sociálních služeb přímo v Chebu. „Poslouží na služby Hospice Sv. Jiří, který provozuje zdravotní službu domácí péče s hospicovou složkou a sociální službu odborného sociálního poradenství v paliativní péči rodinám, které se starají doma o své umírající,“ konstatovala ředitelka Farní charity v Chebu Eva Kolafová. Další finance podle ní poputují na podporu dobrovolnictví na Chebsku a na pomoc lidem bez domova. Vykoledované peníze pomohou také Nicolasu Úblovi, který má vlivem komplikací při porodu kombinované postižení.

Do sbírky pravidelně přispívá i Jitka Čermáková z Chebu. „Do Tříkrálové sbírky přispívám už hodně let. Je to také má jediná charitativní činnost, které důvěřuji. Vím přesně, kam se peníze použijí a pro koho. Koledníci jsou vždy velmi milí.“

O více jak patnáct tisíc korun více se podařilo koledníků vybrat také například na Mariánskolázeňsku. Letos jednačtyřicet skupinek vybralo více jak 286 tisíc korun. „Byla jsem ráda, že jsem mohla být součástí Tříkrálové sbírky,“ řekla dobrovolnice Lucie z Mariánských Lázní. „Člověk by měl myslet na druhé. A jsem moc potěšená z toho, jak na nás veřejnost v rámci Tříkrálové sbírky koukala. Šla jsem poprvé a bála se reakcí. Přeci jen některým lidem empatie nic neříká. Naštěstí jsem se osobně s žádnou negativní reakcí nesetkala,“ dodala.