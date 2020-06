Ženich je totiž veliký fanda městské dopravy, trolejbusů, a o takovéto svatební cestě snil už dlouho. Trolejbusy řídí dvacet devět let. „Začal jsem jezdit zde ve městě, pro laiky červeným trolejbusem, pro znalé 9TR,“ řekl Deníku v depu před svatební jízdou a dodal, že tři roky jezdil i Plzni jako brigádník. „Tam jsem dostal tu největší školu v řízení, která může být.“

Ve svatební den prozradil ženich lásku nejen k nevěstě Michaele, ale také dlouhodobou lásku právě k trolejbusům. „Od deseti let, co jsem začal dojíždět do školy, tak jsem se do dopravy zamiloval. Nápad mít svatební cestu v trolejbusu vznikal postupně. V celé republice totiž byly zatím jen čtyři svatební cesty trolejbusem, co jsem měl možnost zjistit,“ přiblížil ženich Petr. Jednou se taková jízda konala v Opavě, pak v Ostravě a dvakrát v Plzni. „A mě problesklo hlavou, že bychom mohli být tady na západě Čech první a pátí v republice,“ dodal.

Své „ano“ si novomanželé řekli v Anglikánské kapli v sobotu v deset hodin. Deník přeje řidiči Petrovi a učitelce Michaele mnoho lásky a šťastných kilometrů na společné cestě životem.