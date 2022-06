ejí teplota je 24°C, vodní atrakce jsou připravené. K dispozici budou lodičky a šlapadla. Půjčujeme o víkendu od 11 do 17 hodin, tak to máme zařízené, abychom v případě jakéhokoliv problému naše plavce stihli v pořádku najít a na člunu přivézt,“ sděluje předseda SK Juventus Cheb Zbyněk Zeithammer, který má areál na starosti.

Lidé se budou moci občerstvit v kuchyni od 9 do 20 hodin, drinky se budou točit 21 hodin. „Na pláži budeme mít přidaný bar, kde bude převážně pivo, limo, káva, a to proto, že očekáváme velký nával lidí. To znamená, že bary budou dva, jeden nahoře a druhý dole na pláži,“ pokračuje.

Na koupaliště se těší i rodina Novotná z Chebu. „Milujeme teplo a chvíle strávené u vody. Je to pro nás po celém týdnu skvělý relax. Na své si přijdou jak naše děti, které se z vody prakticky nehnou, tak i my s manželem užíváme pohodu u koupáku,“ uvádí Lenka Novotná.

Návštěvníci by si neměli zapomenout vybrat hotovost, protože kartou si nezaplatí. „Jsme sezónní podnik a na sezónu se nám nevyplatí řešit platební terminály, které jsou možné na roční nájmy, ale máme to tak zajeté a problém to nikomu nečiní,“ usmívá se Zeithammer.

Zaparkovat mohou lidé zdarma na velkém parkovišti před areálem. Vstupné je podle návštěvníků příznivé. „Dospělí zaplatí za celý den 80 korun, děti 40 korun, rodinné vstupné 2+1 činí 120 korun a 2+2 140 korun. K dispozici je i půjčovna. Za lodičku a šlapadlo zaplatí návštěvníci 80 korun za hodinu, paddleboard stojí 120 korun za hodinu,“ uvádí s tím, že Dřenice za chvilku bude plná akcí. „Nyní už trénujeme na turnaj v plážovém nohejbale a 2. července chystáme na Dřenici disco párty,“ dodává Zeithammer.