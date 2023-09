Český podnikatel, pokerový hráč a majitel řetězce kasin koupil pozemek v Mariánských Lázních, na kterém v minulosti stála židovská synagoga. Vyplývá to z veřejného zdroje z výpisu katastru nemovitostí, kde je zapsán jako jediný vlastník.

Stavební práce na základech židovské synagogy v Mariánských Lázních se zastavily. | Foto: Deník/Antonín Hříbal

Potvrdila se tak původní informace, že pozemek mění majitele. Podle informací z plzeňské židovské obce se měl stát novým majitelem pozemku právě Leon Tsoukernik, jeden z nejbohatších obchodníků v Česku. A to se také stalo.

Začátkem srpna byly zahájeny stavební práce v proluce na Hlavní třídě v Mariánských Lázních. Bagr odkryl místa, kde stávala synagoga až na její základy. Tehdejší investor, palestinský lékař Ashraf Abu Taha, tam zamýšlel postavit polyfunkční dům. Práce se ale zastavily a chystá se archeologický průzkum. Nález způsobil veliký rozruch. Druhý den po ukončení zemních prací byl pozemek už bez stavební techniky a na plotě visely obrazy symboliky v podobě šesticípých hvězd. (šlo o izraelskou vlajku- pozn. red.) Podle zdroji blízkého Deníku tam symboliku nechal vyvěsit právě Leon Tsoukernik. Hvězdy tam ovšem další večer už nebyly. „Na místě, kde do roku 1938 stála synagoga, byly obnaženy její základy. Nevím, zda o tom památkáři vědí, ale vybagrovat základy této historické stavby a odvézt je, se nazývá svatokrádež,“ uvedl v den, kdy se lžíce bagru zaryla do země. Deníku sdělil, že žádnou víceúčelovou budovu tam nechce.

Bagr ryl do základů synagogy v Mariánských Lázních, práce památkáři stopli

„To místo je pro mě nedotknutelné, a pokud by se tam neměla obnovit synagoga, rád bych tam viděl odkopané a nasvícené základy synagogy s vysvětlením, co se zde v roce 1938 stalo. Odstraněním základů se odstraní i historie místa a celé té hrozné Křišťálové noci roku 1938,“ řekl tehdy k věci místní patriot Robert Charvát s tím, že lidé by si měli připomínat události z dob dávno minulých, jinak se bude historie opakovat.