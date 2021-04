Před lety odkoupila obec za dvě stě tisíc korun bývalý vepřín. „Pořád jsem přesvědčený, že to byl dobrý tah,“ informoval starosta Tuřan František Andresík. Následně obec nechala objekt za půl milionu korun zdemolovat.

V Tuřanech dosud chybí vhodné zázemí k pořádání kulturních akcí.Zdroj: Obec Tuřany„V multifunkční budově by vznikl obecní úřad, který by měl svůj zasedací sál. Přestěhovali bychom tam i knihovnu.“ V objektu vy obec nechala vybudovat kulturní sál s technickými prostory, které by sloužily jako zázemí pro přípravu. „Dovedu si představit, že bychom tam umístili kuchyňské spotřebiče a připravovali bychom tam občerstvení na akce,“ řekl starosta. Ideální prostor by byl podle jeho slov klidně i na společnou oslavu silvestra.

Kromě tohoto by starosta v budově rád viděl i byt a také zázemí pro technické pracovníky obce. „Součástí pozemku je louka, která by se zarovnala, a pozemek by se oplotil. Tím by mohli lidé nejen pohodlně vjíždět a vyjíždět, ale hlavně by vznikl prostor s pergolou. Projíždějící by si sem mohli sednout, nasvačit se a odpočinout si. Pro místní by to zase mohlo být místo pro pořádání venkovních akcí,“ přiblížil plány František Andresík.

Všechny plány jsou hudbou budoucnosti. „Zatím jde o záměr, musíme sehnat projektanta.“ Multifunkční budova by obec vyšla na několik milionů korun. „Bez vhodného dotačního titulu se do takového projektu nebudeme moci pustit,“ dodal starosta.