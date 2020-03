„Klub českých turistů byl založen v roce 1888. Jeho činnost pak byla přerušena totalitním režimem a nyní slavíme už třicet let od znovuobnovení činnosti po sametové revoluci,“ uvedla Milena Kafková, členka výboru Klubu českých turistů. V současné době pracuje v kraji dvanáct odborů, mariánskolázeňský má například téměř dvě stě členů. Oslavu výročí turisté plánovali na Jarním setkání v Horním Slavkově. „Bohužel nám plány zhatila epidemie koronaviru,“ posteskla si.

Přesto turisté doufají, že další akce se budou moci uskutečnit. „V tomto čase je opravdu těžké plánovat,“ uvedla.

„I tak jsme v letních měsících měli přestávku a svou činnost jsme opět zahajovali hned po prázdninách na začátku září,“ řekla Milena Kafková. Jednou z jejich největších akcí je nadílka u Krále smrků. Ten sice v únoru 2017 padl při vichřici, ale je to už dlouholetá tradice. Letos je tato akce naplánovaná na 19. prosince. „Po silvestrovských oslavách nás pak vždy čeká další výšlap na Podhorní vrch,“ přiblížila činnost mariánskolázeňského klubu.

Turistů každým rokem přibývá a je dost možné, že počet bude narůstat. Pobyt v přírodě je totiž v současné době tím jediným, čím se lidé mohou zabavit, a mnozí turistice přijdou na chuť a zůstanou u ní i nadále. „Při pohledu na startovní listiny pochodů zaznamenáváme nárůst účastníků i zvýšený zájem o pobyt v přírodě,“ potvrdila.

Lidé rádi cestují a poznávají nové kraje, přírodní krásy a s radostí spolu tráví čas. V současné situaci jsou ale možné procházky do přírody jen samostatně. „Hromadné jsou z bezpečnostních důvodů zakázané a my to respektujeme, i když to byla důležitá součást naší činnosti setkávat se a jet třeba společně na výlet,“ dodala Milena Kafková.