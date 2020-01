V letošním roce, 27. ledna, uplyne 75 let od osvobození nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora v polské Osvětimi.

„Týden židovské kultury v Chebu potrvá až do 26. ledna. Pozvání na řadu pořadů od pondělí do soboty směřuje do městské knihovny, v sobotu i do míst naproti knihovně, kde stávala synagoga. Dějištěm závěrečné akce, nedělního koncertu k výročí holocaustu, pak bude Západočeské divadlo,“ sdělila ředitelka Městské knihovny v Chebu Martina Kuželová.

Vstup na akce podpořené městem jsou zdarma, kromě koncertu v divadle, který stojí 350 korun.

„Připomenout osvobození tábora však nebylo hlavním důvodem, proč jsme se k této akci rozhodli. Cítíme, žes přibývající radikalizací obyvatelstva se mezi lidmi objevuje velmi silný antisemitismus, a ten nemá v současné společnosti místo,“ sdělil jeden z organizátorů akce, historik a pedagog Gymnázia Cheb Jakub Formánek. Program nabídne zajímavé akce a jednou z nich je i odhalení pamětní desky s vyobrazením chebské synagogy.

„Ta v Chebu patřila mezi nádherné a velké stavby města. Bohužel zaplatila za svou existenci jako jiné židovské památky v pohraničí a Německu, a to při Křišťálové noci v listopadu 1938,“ dodal Jakub Formánek. První akce, která se v knihovně odehraje, je představení Sám u stmívání, které začne v pondělí 20. ledna od 18.15. Týdenní program připravili Jakub Formánek, Marie Mudrová, Martina Kuželová, Karel Tyrpekl, Jan Svoboda a Milan Muzikář.