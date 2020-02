„Ty kluky jsem osobně neznala, ale už jen přes jejich nízký věk musí být každému jasné, že to pro jejich rodiny musí být tragédie. Neumím si to ani představit,“ sdělila Alena Procházková z Mariánských Lázní.

„Znala jsem jednoho z nich. Byl to hodný kluk. Co víc k tomu říct? Snad jen, že jedno špatné rozhodnutí ovlivní život tolika lidem,“ řekla Kateřina, která nechtěla uvést příjmení.

Vyšetřování nehody stále pokračuje. „Prověřujeme všechny souvislosti a nemáme zatím žádné nové informace,“ sdělila policejní mluvčí Eva Valtová.

Tragická dopravní nehoda se stala v sobotu 1. února brzy ráno a auto se prý roztrhlo na dva kusy. „Řidič osobního vozidla značky BMW zřejmě vlivem vysoké rychlosti přejel do protisměru, následně vjel mimo silnici a narazil do betonového pilíře viaduktu vedoucího do obce Vlkovice. Při dopravní nehodě utrpěli řidič i jeho spolujezdec zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehli,“ informoval krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

„Při vyšetřování nehody využili krajští dopravní policisté unikátní 3D skener, který dokáže naskenovat místo události ve vysoké kvalitě i v infračerveném spektru. Pro představu lze tuto vizualizaci použít podobně jako plánek místa dopravní nehody, kde lze dodatečně doměřit potřebné údaje, ale ve zpracování a přesnosti se jedná o několikanásobně lepší dokumentaci,“ poznamenal Jakub Kopřiva.