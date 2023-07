Rekonstrukcí podstoupí celkem čtyři větve mimoúrovňové křižovatky se sjezdem na Jesenici o celkové délce téměř dva kilometry, na nichž bude odfrézován starý kryt a položeny nové asfaltové vrstvy. Opraven bude také most vedoucí nad dálnicí, který bude odstrojen, dojde na něm k odbourání na nosnou konstrukci a následnému zhotovení nové spřažené desky, celoplošné hydroizolaci, realizaci nové římsy, záchytného zařízení, svodidel a vozovky.

Objízdná trasa.Zdroj: ŘSD

V rámci I. etapy probíhají práce za úplné uzavírky všech ramen mimoúrovňové křižovatky na exitu 162 do první poloviny srpna. V II. etapě budou stavební práce pokračovat na uzavřeném sjezdu a nájezdu ve směru na Cheb včetně mostu přes dálnici, a to do poloviny prosince 2023. Stavební práce v hodnotě 22,5 milionu korun bez DPH provádí společnost MI Roads a.s.