"Opravdu to není jednoduchá situace, hlavně není předvídatelná. Každé ráno se to mění, je to jako na houpačce, a tak to musíme řešit operativně. Je to složité nejen pro nás, ale samozřejmě i pro rodiče," konstatovala ředitelka Tichá.

Povzdechla si, že personál organizace, pod níž spadá osm ze šestnácti karlovarských mateřinek, už nemá kde brát. "Vypomáhaly nám dvě důchodkyně, ale s nimi už taky nemůžeme počítat, protože i ony omarodily. Z celkového počtu učitelek jsou to téměř tři čtvrtiny, které nám v tuto chvíli schází. Pokud se bude situace nadále zhoršovat, není vyloučené, že některou školku zcela zavřeme. Vůbec nejlepší by bylo přerušit provoz v inkriminovaných třídách na čtrnáct dní, aby se prostory pořádně vyvětraly, vyčistily. Takto se to neustále točí dokola," poznamenala ředitelka mateřinek.

Školka v Krymské ulici tak nyní sloučila kvůli vysoké absenci učitelek třídy dohromady. Kdo mohl, nechal si raději dítě doma. "Už je to velmi únavné. Covid jsme sami měli před Vánoci, teď děti omarodily respiračním onemocněním, které všude lítá, a když mohl jít syn konečně zase do školky, tak přicházejí komplikace v podobě slučování tříd. Takže si ho opět nechávám doma. Je to neustále dokola a je to opravdu velmi, velmi vyčerpávající. Babičky nemáme, a tak ho mám doma na home - officu," posteskla si jedna z maminek ze školky v Krymské ulici.

Respirační onemocnění a omikron doléhá také například na Základní školu Dukelských hrdinů. Z pěti kuchařek zůstaly jen tři, a tak musela škola omezit nabídku jídel. "Vaříme jen jedno, a to takové, aby nebylo výrazně náročné na přípravu," uvedla ředitelka školy Eva Doušová, podle níž se situace oproti minulému týdnu zhoršila a schází mnohem více personálu. "Není to jen omikron, ale i chřipka, kvůli čemu prořídly naše řady. Dnešní testování dopadlo také hůře než minulý týden, pozitivních jsme měli osm dětí a jednoho zaměstnance. V karanténě je přípravný nultý ročník, kde je to velká komplikace pro rodiče, kteří se musejí postarat o hlídání," komentovala situaci ředitelka základní školy.

Naopak ředitel Základní školy jazyků v karlovarské Libušině ulici to vidí optimističtěji. "Já si myslím, že už se to začalo otáčet k lepšímu, ještě to dokážeme zvládnout, je to ale náročné. Při testování šlo o jednotlivce, kteří měli pozitivní výsledky, v karanténě nemáme naštěstí ani jednu třídu a i jídelna funguje bez omezení," uzavřel Burian.