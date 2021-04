Případ šetří Krajská veterinární správa v Karlových Varech (KVS), jejíž zástupci se byli na místě podívat.

„Případ je v šetření, takže se k němu nemůžeme vyjadřovat,“ uvedla včera ředitelka KVS Mária Slepičková. Žádné bližší podrobnosti nechtěla sdělit. Pokud by KVS shledala chovatele vinným, mohl by být obviněn z porušení veterinárního zákona a týrání zvířat. V takovém případě může dostat až půlmilionovou pokutu. V případě odsouzení za týrání zvířat až tříleté vězení. Pokud bylo usmrceno větší množství zvířat, horní hranice trestní sazby je až pět let.

Místní říkají, že část ovcí byla ve strašném stavu. „Některá jehňata se tam válela mrtvá hned po porodu, než se jim někdo vůbec věnoval nebo je odvezl. Byl to otřesný pohled,“ říká jedna z obyvatelek obce, která bydlí nedaleko statku a uhynulá zvířata viděla. Přidává se k ní i soused, který říká, že tak vyhublá zvířata dlouho neviděl. „Myslel jsem, že mají třeba v dnešní době problémy a chybějí jim peníze na krmení. Nebyli by první ani poslední, ale takto to řešit asi nelze. On i jeho sousedka odmítají zveřejnit své jméno, nechtějí mít s majiteli farmy problémy.

Pozemky, které mají farmáři pronajaté k pastvě, jsou zčásti obecní, zčásti patří Sokolovské uhelné.

Obecní pozemky si pronajala firma ABRI, která na svých stránkách uvádí i adresu Statek Bernard, Šachetní 135, 357 41 Královské Poříčí. V této společnosti jako jediný jednatel figuruje dcera Miroslava Makovičky, který v minulých letech na statku aktivně podnikal. Ke konci roku se však vedení společnosti obměnilo. Jeho syn má zase zaregistrovanou ochrannou známku Statek Bernard. Provozuje i webové stránky statku, na kterých vystupuje jako jednatel. Vloni byl také manažerem OPS, která statek provozuje. Dnes si tam pronajímá prostory restaurace a ubytovacího zařízení a manažerem OPS už není.

„Biofarmu provozuje firma ABRI na pronajatých pozemcích obce,“ řekl místostarosta Královského Poříčí Alfred Gebauer, který dodal, že jednání chovatelů odsuzují a budou se celou věcí zabývat. Deník během včerejšího dne kontaktoval i firmu, která si pozemky od obce i Sokolovské uhelné pronajala. Pevnou telefonní linku však nikdo nebral a na mail nikdo nereagoval.