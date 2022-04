Leták pro uprchlíky.Zdroj: Karlovarský kraj

V nově vytvořeném letáku jsou odkazy na internetové stránky Workania.eu/ www.workania.eu od portálu Jobs.cz. "Na stránkách se zveřejňují inzeráty práce a web je výchozím místem, kde mohou lidé z Ukrajiny začít kvalifikované pracovní uplatnění hledat. Na jedné adrese se tu pro ně zobrazí nabídky zaměstnání přímo od firem v České republice. V současnosti je jich tam téměř 8 tisíc a jsou to pozice s různou mírou požadované kvalifikace. Leták nabízí také webové stránky určené pro řešení základních životních situaci," pokračuje mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková.

„Jde o pilotní projekt, který by měl pomoci ukrajinským uprchlíkům s jejich integrací a naším úkolem je nyní dostat tento leták k co nejvíce lidem. Jsme připraveni vytištěné letáky distribuovat po kraji a v elektronické verzi ho zašleme i všem zástupcům obcí a měst Karlovarského kraje. Bude také zveřejněn na našem webu. Mám radost ze spolupráce s Člověkem v tísni a s Inovačním centrem INION, které pomáhá rozjíždět na území našeho kraje i první ukrajinskou firmu, a to konkrétně kavárnu s bistrem v Horním Slavkově,” komentuje iniciativu Markéta Monsportová, uvolněná krajská zastupitelka a předsedkyně Výboru pro národnostní menšiny.

Centrum pro Ukrajince se stěhuje z KV Areny do knihovny

Inovační centrum INION se snaží probudit v regionu podnikavost, podporuje vznik nových firem, propojuje nápady a projekty s místními firmami a vytváří příležitosti pro investory s cílem, aby lidé neodcházeli z kraje a naopak měli důvod se vracet. „To byly důvody, proč jsme se rozhodli mimo jiné pomoci rozběhnout podnikatelský projekt kavárny v Horním Slavkově. Vidíme v této situaci také příležitost, jak nabídnout možnosti uplatnění pro ty imigranty, kteří se nebudou mít kam vrátit, nebo se rozhodnou zůstat, protože tady uvidí svojí budoucnost,“ konstatuje Věra Netušilová, zakladatelka Inovačního centra INION. „Cílem je propojit jednotlivce přímo se zaměstnavateli prostřednictvím bezpečných portálů. Poptávka na obou stranách je, nicméně zejména kvalifikovaní lidé s vyššími zkušenostmi doposud byli odkázáni na klasické kanály, kde zákonitě nemohli najít práci odpovídající jejich zkušenostem,” doplňuje jeden z důvodů této aktivity Dominik Jandl, člen správní rady Inovačního centra INION.

Ukrajincům v orientaci v místních pracovních nabídkách pomáhá i Hospodářská komora Karlovarského kraje. Ta v současné době eviduje 456 pracovních pozic. Největší poptávku mají výrobní firmy, které shánějí operátory i dělníky, logistické společnosti pak poptávají například skladníky. Velký zájem je také po zaměstnancích do lázeňství či řidičích.