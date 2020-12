Dodnes budí tato ulice obdiv i hrůzu zároveň. Nachází se ve středu města Chebu a jmenuje se Ulička Zavražděných.

Ulička Zavražděných v centru Chebu je odkazem na hrůzný čin. | Foto: Mária Cibová

Jedná se o úzkou ulici mezi chebskou ulicí Židovská a Provaznická, která obě ulice spojuje. Její název vznikl po krvavém pogromu (rasový nepokoj proti Židům, pozn, red.) z 25. března 1350. Při něm tehdy bylo povražděno několik desítek chebských Židů právě v této uličce. Podle informací z kronik byli v ten den Židé nahnáni do úzké uličky a následně tu došlo k obrovskému krveprolití. Před tímto hrůzným činem měl ve františkánském kostele kázat františkánský mnich. Ten měl, podle historických informací lid proti Židům nepřímo poštvat. Zfanatizovaný dav obyvatel Chebu se poté vrhl do tehdejšího ghetta pomstít Kristovu smrt. Podle historiků se spíše ale jednalo o to, že Židé nashromáždili velký majetek, po kterém tehdejší obyvatelé a vedení města zatoužili. ale ve skutečnosti šlo spíše o rozsáhlý majetek Židů, kterého se chtěla lůza zmocnit. Městu Cheb za tento rasově motivovaný čin hrozilo odejmutí městských práv a to přímo králem Karlem IV.