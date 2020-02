Nachází se zhruba 60 kilometrů od českých hranic. O historické unikátní chebské krovy, které jsou přístupné veřejnosti, rok od roku stoupá zájem. Za sezónu je navštíví několik stovek hostů. „Bannerová výstava ponese název Historické krovy ve městech Cheb a Hof,“ sdělila tisková mluvčí chebské radnice Simona Liptáková. Krovy jsou technická mistrovská díla vyrobená vysoce specializovanými řemeslníky.

To, že si lidé v Chebu mohou krovy prohlédnout zblízka, je podle odborníků naprostá rarita. Nikde v Evropě to není v takovém měřítku možné. „Během prohlídky je k vidění pět krovů vzniklých v období od 14. do poloviny 20. století. V budoucnu plánujeme ovšem i novou prohlídku, a to ve spolupráci s Římskokatolickou farností v Chebu. Ta by měla zájemce seznámit s historií kostela svatého Mikuláše, představit jim kryptu i vyhlídku z věží,“ konstatovala Marcela Brabačová z Nadačního fondu Historický Cheb.

Výstava chebských krovů na fotografiích potrvá v Německu od 13. února do 30. dubna.