„Výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej Geipelovy vily v Aši bylo zrušeno, jelikož žádný zájemce v termínu nesložil požadovanou kauci,“ vysvětlila Michaela Tesařová, mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Právě stát má vilu po významném ašském podnikateli a mecenáši Gustavu Geipelovi v majetku. Vyvolávací cena vily z 19. století začínala na osmi milionech korun. Úřad bude hledat kupce dál. „V nejbližší době vyhlásíme další kolo výběrového řízení,“ potvrzuje Tesařová. „Věříme, že se nám pro tuto jedinečnou historickou nemovitost podaří najít nového majitele, který jí vdechne nový život a nalezne pro ni smysluplné využití,“ uzavírá Tesařová.

O to, že se vilu nepodaří v aukci prodat, bylo přesvědčené i město. Upozorňovalo, že kupec musí být ochotný investovat další miliony do následných úprav. Část její střechy bojuje s dřevomorkou. „Osobně si myslím, že náklady na obnovu se vyšplhají až na třicet milionů korun,“ uvedl starosta Aše Dalibor Blažek. Samo město má o vilu zájem, její odkup ale podmiňuje zajištěnou dotací, jejíž prostředky by pro renovaci Aš použila. Dotační titul město hledá.