Oba studovali zcela rozdílné obory a nejspíš ani jeden z nich nečekal, že skončí u výroby vitráží. Jakub Uhlík a Veronika Adamcová z malé vesnice poblíž Bečova pracují na zakázkách ve své dílně na zahradě.

Vitráž z dílny Jakuba Uhlíka a Veroniky Adamcové. | Foto: Foto: Deník

„Na přelomu tisíciletí nebylo mnoho lidí, od kterých by se dalo řemeslu učit nebo ho studovat. Generace starších řemeslníků byla uzavřená skupina a my jsme se museli vzdělávat sami,“ vzpomínají na obtížné začátky. Od dob, kdy svá díla vystavovali v čajovnách nebo je vyvěšovali dětem nad postel, už však uběhla řada let a jejich klientela se mezitím rozšířila.