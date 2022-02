Co návštěvníci na památku říkají?

Ti, co znali z dřívějška, jaké ruiny zde stály, jsou velmi překvapení, do jaké míry se podařilo Spolku za zachování hutě v Šindelové celou památku dostat. Postarali o to, že nezanikla unikátní železářská huť, která byla na seznamu dvanácti nejohroženějších památek v republice. Poklona za to patří Jiřímu Hrůzovi, který na obnově památky strávil nespočet hodin času. Mnozí lidé o něm říkají, že to je blázen v dobrém slova smyslu. Nebýt něj, nic z toho by tu nebylo. Lidé, kteří vysokou pec vidí poprvé, jsou ohromeni a mají nespočet otázek o historii této památky.

OBRAZEM: Hory zažívaly víkendový nápor lyžařů

Odkud jezdí lidé a kolik jich je?

Jezdí lidé z Karlovarska i Chebska. Byl jsem také překvapený, že hodně návštěvníků z Čech není z Karlovarského kraje. Sem tam přijedou i Němci a zavítala sem i návštěva z Austrálie či USA. Šlo o lidi, kteří mají v Čechách kořeny a přijeli sem za turismem či rodinou. Chtěli se ráno vyfotit na vyhlídce, která je na peci a tak mi volali. Vzal jsem klíče a šel jim vyhlídku otevřít. Poté měli spoustu dotazů nejen k historii pece, ale ptali se například i na to, kde rostou v okolí houby.

Mají turisté i nějaké zvláštní požadavky?

Ano mají. Několik párů projevilo zájem uspořádat u huti svatbu. Jiná parta asi osmi turistů mi volala večer, že chtějí na ochozu přespat, protože poprchává. Zatímco prvně jmenovaným, opět díky vstřícnosti pana Hrůzy, svatby klaply, ty druhé jsem musel zklamat. Říkal jsem jim, že jde o unikátní historickou památku, na které nemohou nocovat. Na to jim slouží nedaleký kemp u rybníka Tajch.

Příspěvek pomohl rodičům osmiletého postiženého chlapce. Žádat mohou i další

Vracejí se lidé?

Prošly jich tu tisíce. Hodně z nich si bralo kontakt, aby mohli doporučit svým známým či příbuzným tip na výlet. Na jejich doporučení přijede pak parta dalších. Všem řeknu něco o historii nejen hutě, ale Šindelové. Jezdí i školní kolektivy. Na podzim to bylo například chebské gymnázium, jehož studenty neodradil od výletu ani velmi silný vítr, který ten den panoval. V době covidu lidé obcházeli pec pouze zvenku při procházkách. Nyní se vrací vše do normálu a já se budu těšit na další návštěvníky. Vždy je ale lepší si domluvit prohlídku s výkladem a puštěním na ochoz předem telefonicky. Kontakt najdou lidé na webových stránkách šindelovské huti.

O huti

Šindelovská huť je sice hotova a zpřístupněna, ale lidé na ni mohou nadále přispívat. Ať už zakoupením symbolického vstupného na vyhlídkovou věž s informacemi a výkladem průvodce nebo do kasy umístěné přímo u pece. Ty jsou potřeba na její údržbu, elektřinu a terénní úpravy kolem. Podle Jiřího Hrůzy si totiž památka na tyto náklady zatím nevydělá. Jak říká, je to stejné jako s rodinným domem, kde je neustále zapotřebí různých oprav a úprav. Huť v Šindelové je dokumentem staršího vývojového období výroby železa v dřevouhelných vysokých pecích. Celkem byly v Šindelové tři, ta současná vznikla až poté, co předchozí dvě zastavily k roku 1818 provoz.