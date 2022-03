Proto asistenční centrum pro uprchlíky v KV Areně rozšiřuje své kapacity. Kvůli nedostačující kapacitě rozšíří Karlovarský kraj po dohodě s vedením města Karlovy Vary a KV Areny prostor stávajícího Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU). To začne fungovat i v centrální hale KV Areny, vznikne rovněž zázemí pro sklad humanitární pomoci vydávané jednotlivým zaregistrovaným ukrajinským občanům. Na jednání Krizového štábu Karlovarského kraje o tom informoval hejtman Petr Kulhánek. „Musím velmi ocenit věcný přístup vedení města Karlovy Vary, jednatele KV Areny, ale i vedení klubu HC Energie, protože harmonogramu hokejových zápasů se rozšíření prostor uprchlického centra do haly samozřejmě výrazně dotýká. Moc všem děkuji za pochopení situace a vstřícnost, se kterou k tomuto řešení přistupují. Nyní je to jediná možnost, jak bez přerušení provozu centra můžeme kapacitu zdvojnásobit a urychlit tak odbavení ukrajinských občanů. Doufáme, že to pochopí i fanoušci HC Energie a další návštěvníci KV Areny, kteří očekávali první jarní akce,“ uvádí hejtman Karlovarského kraje.