Aš je jedno z mála měst regionu, kde neubývá počet obyvatel, ale každoročně se zvyšuje. Obyvatelstvo však rychle stárne. Zatímco v roce 2001 byl průměrný věk obyvatel 37,5 let, v současné době je o čtyři roky vyšší. Připravovaný projekt Spokojení Ašákovi chce mladým ukázat, že Aš je to pravé město na život. „Cílovou skupinou jsou studenti, kteří odcházejí za vzděláním. Mladé páry, mladé rodiny s dětmi nebo rodiny pečující o osobu blízkou,“ informovala Kamila Černá, členka Rady města Aš.

Město chce uspořádat sérii besed s občany a studenty gymnázia, na kterých se bude řešit problematika bydlení, pracovní uplatnění, dostupnost zdravotní péče nebo kulturní život ve městě. Kromě toho budou připravené také ankety. „Lidé budou dotazováni například na to, jaké služby a možnosti jim ve městě nejvíce schází, kam a do jakých úlev či podpor pro mladé rodiny by měly být směrovány veřejné prostředky,“ řekl mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

Projekt je jakýmsi protipólem Programu Senior, který je velmi úspěšný a v Aši funguje už řadu let. Seniorům tento projekt umožňuje využívat balíček dotovaných služeb.

Mladé lidi v Aši nejvíce trápí otázka zdravotní péče nebo bydlení. Právě k dostupnějšímu bydlení je směrována snaha radnice, která v nejbližším období chystá výstavbu padesáti obecních bytů a zasíťování několika lokalit pro bytovou výstavbu. Podle předpokladů by se tak bytová situace v Aši měla zlepšit zhruba do čtyř až pěti let. Naopak jako plus vnímají mladí lidé úroveň předškolních zařízení a základních škol.