Nemělo by se tak stávat to co v minulosti, že lidé našli svůj dopis až na sociální síti a v úplně jiném městě či na druhé straně Aše. To byl ten zřejmě lepší případ. Jiní ho totiž nenašli vůbec a řadě zejména seniorů to způsobilo nemalé problémy. Nedisponují totiž bankovním účtem, mailem natož datovou schránkou. Tím pádem jim nepřišla složenka na peníze a byli v prodlevě s placením nájmů a energií.