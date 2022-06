V hlavní kategorii Hasič roku převzal ocenění za třetí místo Jan Mojcher, hasič ze stanice Aš. „Loni v červnu projížděl Jan Mojcher s manželkou mezi obcemi Kladská a Prameny na Mariánskolázeňsku, kdy za zatáčkou spatřil vůz havarovaný do stromu. Uvnitř cestoval muž, který měl zaklíněné dolní končetiny, přičemž levá dolní končetina byla z větší části amputovaná. V místě nebylo pokrytí signálem žádného mobilního operátora a nefungovala ani aplikace Záchranka,“ říká krajský mluvčí hasičů Martin Kasal.

Krátce nato u nehody zastavila posádka Celní správy. Spolu s příslušníkem Celní správy provedl Jan Mojcher zaškrcení pahýlu amputované končetiny turniketem pro zastavení masivního krvácení. Příslušnice Celní správy odjela vozidlem do místa s pokrytím mobilním operátorem a přivolala na místo složky IZS. „Vzhledem k odlehlosti místa nehody se na místo dostavila posádka záchranky až po více než dvaceti minutách. Do té doby udržoval hasič zraněného muže při vědomí, kontroloval jeho zdravotní stav a přikládal muži studené obklady na hlavu. Vlastními silami zajistil, aby muž z nakloněného vozidla vlivem mírného svahu nevypadával, neboť měl stále zaklíněné nohy pod palubní deskou,“ popisuje mluvčí hasičů.

Poskytnutím kvalitní první pomoci zachránil společně s ostatními účastníky zraněnému muži život. „Po příjezdu složek IZS se Jan Mojcher díky svým znalostem v oblasti vyprošťování u dopravních nehod a mnohaletým zkušenostem podílel ve spolupráci s velitelem zásahu na taktice provádění vyprošťovacích prací, protože z důvodu stáří vozidla, a tím zcela zdemolované motorové části, nebylo snadné zraněného muže vyprostit,“ uvádí Kasal.

V minulých ročnících převzali hasiči z Karlovarského kraje ocenění v kategoriích Projekt roku a Zásah roku. Letošní udílení cen ankety bylo vyznamenáním pro ašského hasiče Jana Mojchera za příkladnou pomoc v jeho osobním volnu, kdy se podílel na záchraně života zraněného muže po vážné dopravní nehodě. Ocenění předal Janu Mojcherovi generální ředitel HZS ČR Vladimír Vlček a Ministr vnitra ČR Vít Rakušan. „Velmi si tohoto ocenění vážím, protože jde o anketu, která je v rámci celé republiky a být na třetím místě je opravdu super. Svou práci ovšem nedělám, aby mě někdo za dobré výsledky plácal po ramenou… Ta událost vyplynula ze situace, která nebyla standardní, a ve které se člověk jen tak neocitne,“ říká Jan Mojcher s tím, že zásluhu přisuzuje i své ženě, která mu byla v danou chvíli velkou oporou a pravou rukou. „Za to, že se tato událost dostala do ankety, patří poděkování veřejným sborům. Ty mě do ankety nominovaly," dodává.

Hasič srdcem i duší neskrývá radost a dojetí. „Jsem šťastný a na ocenění hrdý. Je přirozeně příjemný pocit, když vás někdo ocení. Hasičinu dělám od dětství."