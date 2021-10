Registrovaný občan přistupuje na portál vždy pod svojí vlastní identitou. „K registraci a přihlášení lze použít elektronickou identitu, a to i včetně bankovní identity, pomocí které není potřebná fyzická návštěva úřadu a celý proces je pouze elektronický,“ vysvětluje Vrbata.

Online portál umožní rychlé vyřízení úhradou závazku, a to i jednotlivě, prostřednictvím platební karty, platebním příkazem nebo prostřednictvím QR kódu. „Tuto službu však mohou využít i neregistrovaní uživatelé po zadání svého rodného čísla, jména, příjmení a e-mailu. Vlastně se jedná o tzv. e-shop poplatků,“ sděluje.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.