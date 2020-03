Pětadvacet budek pro ptáky rozmístilo v místních parcích město Aš. Vyrobily je děti ze základních škol.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Kaňka ml.

„Dostali jsme podnět z komise životního prostředí, že by bylo dobře, abychom rozmístili ptačí budky pro zpěvné ptáky,“ informoval starosta Aše Dalibor Blažek. Jenže jedna budka stojí šest set korun, město jich chtělo instalovat pětadvacet. A tak vymyslelo jiné řešení. „Řekli jsme si, že do tohoto projektu zapojíme děti,“ uvedl starosta. Aš koupila čtyři budky, které dala do základních škol.