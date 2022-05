Rozsáhlý ubytovací objekt Aš před časem odkoupila od Karlovarského kraje. V druhém křídle se nachází ubytovna v majetku a správě městské společnosti TEBYT, kterou tato společnost v průběhu několika let mnohamiliónovým nákladem také zmodernizovala. Kapacita ubytovny je zhruba 50 osob.

V Nedbalově ulici pokračují rekonstrukční práce jednoho z křídel bývalé ubytovny a jídelny. V objektu je naprojektováno dohromady 27 nových obecních bytů.Zdroj: Město Aš

Městská policie v Chebu slavila 30 let, podívejte se

Dalších osm obecních bytů by mělo vzniknout v Šaldově ulici v prázdném objektu bývalé základní umělecké školy. „Počátkem května bylo vypsáno výběrové řízení zhotovitele. Dle zadání o veřejné zakázce je zahájení stavby plánováno na červenec 2022, termín dokončení díla pak na duben příštího roku,“ pokračuje s tím, že včetně 12 dokončených bytů v objektu bývalé průmyslové školy textilní v ulici Gustava Geipela tak v průběhu dvou let do městského bytového fondu přibyde dohromady 47 nových bytových jednotek. „V bytovém fondu města je v současné době 228 bytových jednotek,“ dodává Vrbata.