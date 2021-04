Na projektu, který návštěvníkům připomene pohnutou minulost města, se pracuje v Aši. Park historie počítá s úpravami a obnovou rozsáhlého prostoru za tamní radnicí. Na ploše zhruba tří a půl hektaru vznikne například naučná stezka.

Na opravu mostu dohlížejí památkáři. | Foto: Město Aš

„Park historie představuje území staré Aše, z níž nezbylo nic kromě kamenného mostu, sochy M. Luthera, radnice a několika domů na Husově náměstí,“ informoval mluvčí ašské radnice Milan Vrbata. A právě kamenný mostek, nejstarší stavba v Aši, se v současné době v rámci projektu opravuje. Kamenný most z roku 1724 je také jediným mostem ve městě. „Oprava se provádí podle restaurátorského záměru a pod dohledem památkářů,“ řekl mluvčí. Masivní silniční most s jediným obloukem o rozpětí přibližně tři a půl metru, délce zhruba deset metrů a šířce čtyři a půl metru byl v osmnáctém století postaven při rozšiřování hřbitova. „Poté, co zdejší evangelický kostel vyhořel a následně byl zbořen a hřbitov zrušen, přestal být most funkční. V části hřbitova byly v 70. letech minulého století zbudovány tenisové kurty, most od té doby vede k plotu tohoto sportoviště,“ sdělil Milan Vrbata.