Někteří cestující tehdy do detailu naplánovali svou cestu za svobodou. Jeho jízda z Chebu neskončila v Aši, jak měla podle jízdního řádu, ale souprava v rukou spiklenců z řad železničářů za dramatických okolností pokračovala směrem na Selb. Vlak projel Aší rychlostí cca 70 km/h, prorazil hraniční závoru a zastavil asi 300 metrů za státní hranicí na území Německa. Ze 110 cestujících se 77 vrátilo do vlasti. Většina z cestujících ale o útěku nevěděla. Jednalo se především o studenty chebského gymnázia a pacienty z Františkových Lázní. Tato akce ale následně vedla komunistické úřady k zahájení budování nepropustné železné opony.

Aš si společně s německým Selbem budou už brzy připomínat historicky odvážný čin ve velkém. „Rádi bychom si výročí připomenuli stylově. Akce se bude konat přímo v areálu hlavního ašského nádraží, kde vlak číslo 3717 měl zastavit a kde tehdy přehodili výhybku a přejeli s ním státní hranici přímo do západního Německa,“ sděluje místostarosta.

„Tuto událost si chceme připomenout s naším kulturním centrem Larytma, které akci organizuje, a protože se jedná o akci, která je mezinárodní, tak i společně s městem Selb a společností Selb 2023, která připravuje Bavorsko-České týdny přátelství,“ pokračuje Klepáček.

„Velice bychom rádi zapojili do oslav i Karlovarský kraj a České dráhy, protože si myslíme, že to je i jejich výročí. Ideální by bylo například vypravení nějakého historického vlaku s parní lokomotivou z tehdejší doby a s nějakými historickými vagóny, ale to je ještě v jednání,“ vysvětluje.

„Rád bych tedy pozval nejen fanoušky železnice, ale všechny, kteří se zajímají o historii, významné milníky a události v našem regionu na 11. září do Aše na ašské hlavní nádraží, kde proběhne vzpomínková akce k sedmdesátému výročí vlaku svobody,“ dodává místostarosta.

Samotné oslavě bude ještě předcházet vernisáž, která otevře okénko do roku 1951. „Kromě vystavovaných fotografií a novinových článků, které máme z té doby k dispozici, mohou také návštěvníci očekávat doprovodný kulturní program s hudebním vystoupením. Budou tam prezentované spolky, které se železnicí zabývají a mimo jiné naše muzeum chystá vernisáž výstavy, která proběhne už 9. září. Bude se zabývat celým rokem 1951, protože většina lidí nemá představu, jak to v tento čas vypadalo a co se dělo. Přejeme si tomu dát takový komplexní obraz, “ uzavírá místostarosta.