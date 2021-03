„Rada města schválila výsledky výběrového řízení na rekonstrukci objektů a pověřila starostu k podpisu smlouvy,“ informoval mluvčí ašské radnice Milan Vrbata. Chebská společnost TERCOM nabídla v aukčním kole nejnižší cenu. Tou je 40,9 milionu korun bez DPH. „Výběrového řízení se zúčastnilo pět uchazečů,“ uvedl mluvčí. Rada města zároveň pro tuto zakázku schválila výsledky výběrových řízení na koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

V prázdném křídle bývalé ubytovny a jídelny v Nedbalově ulici vzniknou obecní byty o velikosti 1-3+KK. Dům v Nedbalově ulici má dvě čísla popisná. V čísle 5 je plánováno 16 bytů, v čísle 7 pak vznikne dalších 11. „Město se pokoušelo projekt přizpůsobit tak, aby byla možnost na výstavbu čerpat dotace. To se ale nepodařilo,“ sdělil mluvčí. Poskytovatel dotace požadoval, aby v čísle popisném 7 byly všechny byty bezbariérové. „Splnění této podmínky by stavbu prodražilo o většinu prostředků, které by město na dotaci získalo,“ řekl Milan Vrbata.

„V druhém křídle se nachází ubytovna v majetku a správě městské společnosti TEBYT, kterou tato společnost v průběhu několika let mnohamilionovým nákladem zmodernizovala. Kapacita ubytovny je přibližně 50 osob,“ dodal mluvčí.