Odběrové místo v areálu Nemocnice Cheb rozšiřuje provozní dobu. Umožní to spolupráce s Armádou ČR, která se bude podílet na zajištění jeho činnosti.

Chebská nemocnice. | Foto: Deník / Jan Buriánek

Otevřeno bude od pondělí do soboty od 8 do 18 hodin, v neděli od 8 do 12 hodin. „Snažíme se vyjít vstříc lidem, kteří se například kvůli pracovním povinnostem na testy nedostali, řada z nich navíc může testy absolvovat jen o víkendu. Pomoci by to mělo i pendlerům, pro něž stále platí testy každých 48 hodin stanovené Bavorskem,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek s tím, že rozšíření provozu chebského odběrového místa by mělo nahradit také dočasně zřízené mobilní odběrové místo v Pomezí nad Ohří.