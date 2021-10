Chebsko se potýká s nedostatkem lékařů. Tento neblahý trend je sice celorepublikový, ale více jsou postižená pohraniční města. Cheb je láká například na benefity ve formě nově rekonstruovaných ordinací nebo poskytuje služební byty.

Městu Cheb se teď daří přilákat nově příchozí lékaře například na benefity ve formě nově rekonstruovaných ordinací nebo poskytuje služební byty. | Foto: Deník/Kateřina Butaki

„Tuto problematiku bych rád rozdělil na stomatologii a praktiky. Co se týká stomatologů, tak to vypadá, že se nám podařilo společně s pojišťovnami motivovat lékaře, kteří by měli do Chebu přijít a otevřít své ordinace,“ říká místostarosta Jiří Černý. „Momentálně máme vyřízené čtyři žádosti o příspěvek a máme rozpracovaných dalších sedm. To znamená, že Cheb by mohl být po stránce kapacity stomatologů už konečně o něco stabilnější,“ sděluje.