„Je to studie vnitřního vybavení bazénu a uspořádání bazénového centra, které nám zpracovala renomovaná firma. Tuto studii chceme vzít jako podklad pro následnou architektonickou soutěž, která by měla probíhat někdy v zimě. Architekti dostanou zadání, aby zpracovali návrhy na ztvárnění vodního centra, které bychom pak mohli předložit veřejnosti,“ říká starosta města Chebu Antonín Jalovec.

Studie na aquapark bude popisovat všechny aspekty vodních radovánek, které jsou vhodné a hodí se k městu Cheb. Bude se zaměřovat nejen na vybavení, ale i konkurenceschopnost. Do komunálních voleb 2022 ale nebude Cheb podnikat žádné nezvratné kroky. „Jedním z těch nejdůležitějších sporných bodů je lokalita, kde bazén postavit. V tom neexistuje v rámci politické scény v Chebu shoda. My jsme proto řekli, že nebudeme podnikat nezvratné kroky pro jeho umístění. Jako vedení města i jako celá koalice preferujeme lokalitu zahrádek v Mírovém sadu. Je to pozemek, který patří městu a zahrádkáři tam mají smlouvy, které mohou být vypovězeny. Sice nás to mrzí, ale jiný vhodný pozemek jak ve městě nebo v jeho nejbližším okolí není," sděluje starosta.

Studie navrhuje například rozšíření samotného plaveckého bazénu tak, aby byl dostatečně velký pro výcvik školáků. „Jsou tam ale i některé možné atrakce, které budeme zvažovat, protože tady v okolí nejsou příliš obvyklé. Jednou z nich je tobogán, který by se dal sjíždět na pneumatikách, takže nejenom klasický, ale i tento. Je tam i návrh na výplavový bazének ven, který by byl obsazený slanou vodou. Třetí zajímavostí jsou saunové domečky, které by se mohly nacházet venku, a které by umožnily saunujícím se i pobyt v přírodě,“ popisuje.

Náklady na postavení bazénového centra budou dosahovat minimálně 350 milionů korun, město se bude snažit na projekt získat dotace. „Z hlediska časového harmonogramu a vzhledem k tomu, že jsme říkali, že do voleb 2022 nechceme dělat nezvratné kroky, ale chceme mít hotovou architektonickou studii, tak pokud bychom na ni následně navázali a nebude-li tomu bránit nedostatek financí v městském rozpočtu, dovedu si představit, že někdy v roce 2023 až 2024 bychom mohli začít stavět, “ uzavřel starosta.