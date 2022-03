Školáci byli velmi aktivní. „Děti nás hodně překvapily, že se v tak velké míře zapojily. Bylo to super, donesly toho spousty. Jsou tu věci, které žáci přinesli po sobě, ale sbírka je také plná nově koupených věcí, které rodiny nakoupily pro tuto příležitost,“ říká.

Ve školách byl vidět velký zájem. „Děti nám sdělovaly, co přinesly, často říkaly, že budou moc rády, když to jejich vrstevníci využijí. Opravdu to nebylo z donucení, ale bylo pozorovali jsme, že měly samy radost, protože mohou někomu pomoci. Poté si vzaly diplom za odměnu. Bylo to moc příjemné pozorovat,“ pokračuje vedoucí SAS Bavlnka Aneta Paletářová.

Na 3. Základní škole v Chebu mají prozatím pět ukrajinských žáků, čeká se na další, budou přijaty do speciální třídy pro cizince. „Celá sbírka bude převezena do zmiňované organizace Nádech a tam si sbírku rodiče s dětmi různě přerozdělují podle toho, co potřebují. Chtěla bych upozornit, že tato sbírka nebyla jen pro děti z Ukrajiny, ale i děti ze sociálně slabších rodin. Velká výhoda je ta, že tady v Chebu máme funkční systém mezi organizacemi a neziskovkami. Pokud přijde například maminka z Ukrajiny, že potřebuje potraviny, pošleme ji tam, kde potravinami disponují, a tak je to i s pomocí při vyřizování na úřadech a podobně,“ dodává.