Oslava 700. výročí trvalého připojení Chebska k Českému království je jednou z největších kulturních a společenských akcí v tomto roce v Chebu. Město proto chystá velkou oslavu, jejíž součástí bude řada akcí. „V důsledku bitvy u Mühldorfu 28. září 1322 bylo Chebsko postoupeno do zástavy českému králi Janu Lucemburskému,“ říká starosta Chebu Antonín Jalovec a popisuje, co všechno město plánuje. „Při té příležitosti jsme ještě získali pořadatelství národního zahájení Dnů evropského kulturního dědictví, které by mělo probíhat v polovině září příštího roku. Také připravujeme koncept celých oslav a už teď mohu prozradit, že město přenesou do doby Jana Lucemburského, respektive do roku 1322,“ nastiňuje starosta.

Mariánské Lázně získaly hudební pavilon, bude tam kavárna a hodně kultury

Cheb bude mít mimo jiné zapůjčené repliky korunovačních klenotů, které symbolizují České království. „Budou v kostele sv. Kláry přístupné i veřejnosti. Počítáme také s vědeckým sympoziem, které bude organizovat chebský archiv. Historici se budou zabývat problematikou zástavy českému králi a nesmí chybět ani připomínka bitvy u Mühldorfu,“ uvádí starosta . Cheb dokonce připravuje výpravu do blízké obce Mühldorf, kde se bitva konala. „Je důležité si připomenout, že došlo k významnému zvratu a hlavně je to připomínka zlaté éry Chebu,“ doplňuje starosta.

Návštěvníci se mohou také těšit na videomapping z historie města, nebo na výstavu Nositelé tradice lidových řemesel v křížové chodbě františkánského kláštera, umělecké workshopy pro děti i dospělé v Galerii G4. „V Galerii výtvarného umění a Retromuzeu si také budou moci prohlédnout vzácnou chebskou gotickou procesní monstranci. Cheb zažije nevšední dny plné kultury a zábavy. Dobové ukázky pak návštěvníka přenesou do historického Chebu. Tak si už nyní zapište tyto chebské slavnosti do svých kalendářů,“ zve Simona Liptáková.