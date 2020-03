„Doporučíme všem vyučujícím, aby během prázdnin, které začnou od zítřka kvůli koronaviru, byli se studenty ve spojení elektronickou cestou. Používáme už několik let osvědčený informační systém. Přes něj mohou pedagogové se studenty komunikovat. Zároveň mají učitelé i e-mailové spojení na své žáky a mohou jim prostřednictvím jej zasílat studijní materiály,“ sdělil ředitel Gymnázia Cheb Jaroslav Kočvara. „Nevíme, jak dlouho bude opatření platit a podle toho budeme komunikaci s žáky upravovat,“ poznamenal Kočvara.

Situaci s uzavřením akcí nad 100 lidí musí řešit také v Západočeském divadle v Chebu.

„Zatím vyčkáváme, jak se bude situace vyvíjet dál. Nařízení vlády samozřejmě respektujeme a také na to reagujeme.

Už jsme přistoupili k tomu, že ta představení, která to umožňují uvedeme na malé scéně. To znamená, že se do sálu vejde pouze 65 lidí. Zároveň jsme přistoupili k tomu, že budeme divadelní hry uvádět po týdnech. Pokud se situace nějakým způsobem změní, budeme na to operativně reagovat,“ uvedl ředitel Západočeského divadla v Chebu Jan Svoboda.