Ve hře jsou tři dotační tituly, které by měly pomoci. „Rada se momentálně zabývala jedním, a to je podání žádosti o dotaci z Národního plánu obnovy, kde podle posledních informací, které máme, je možné žádat o 150 milionů korun. Jednalo by se o 75 procent samotných nákladů,“ pokračuje s tím, že dalšími možnostmi dotací jsou fondy IROPu a Operačního programu Životního prostředí. „V současné době je nejblíže k vyhlášení dotačního titulu zmiňovaná dotace z Národního plánu obnovy, podle posledních informací předpokládáme, že by výzva měla být otevřena 16. června. Rada města souhlasila s podáním žádosti, ale za předpokladu, že zastupitelstvo schválí financování tohoto projektu, protože v rozpočtovém výhledu na samotnou přístavbu zatím nemáme určeny dostatečné prostředky,“ vysvětluje.

Podle místostarosty Hrubého by nejlepší variantou bylo spuštění dotační výzvy, aby zastupitelstvo rozhodovalo v momentě, kdy už bude znát jasné podmínky dotačního titulu. „Další nejistotou je ale i to, že nevíme, zda je možné sčítat finanční prostředky z různých dotačních programů. Skutečně se to vše bude odvíjet od konkrétních podmínek. Momentálně ale neznáme podmínky ani u jednoho z dotačních titulů,“ upozorňuje Hrubý.

Knihovna se bude přistavovat jen za předpokladu, že se využijí v plné míře všechny dotační programy. „Kdyby vše dobře dopadlo, tak by dotační programy tvořily polovinu celé částky na přístavbu, což znamená, že by se město podílelo přibližně 250 miliony korun,“ dodává.

Město se ale přiklání i k dalším zdrojům financí, které by mohly doputovat například z prodeje nějakých nemovitostí.