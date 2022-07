Lidé se domnívají, že noví stomatologové budou jen pro vyvolené, a že běžní občané si jejich péči nebudou moci dovolit. „By mě zajímalo, jaký je rozdíl mezi čištěním kanálků za 5000 i s plombou pod mikroskopem a čištěním kanálků na tzv. světové úrovni, asi se na mě bude navíc culit sestřička a počítat si to po minutách, nebo nevím. Bože, město by už mělo spadnout z višně a udělat něco pro lidi, a ne jen pro ty, co na to mají,“ zní jeden z komentářů na sociálních sítích a v podobném duchu zněla většina těchto veřejných příspěvků na adresu nových zubařů. „Tak to je úžasný. Bez smlouvy s pojišťovnami na to všichni Chebani budou mít. Chci vidět jak dlouho jim tu bude ordinace fungovat,“ zmiňuje jedna z přispěvatelek v dalším komentáři.

Vedení města Cheb se proto rozhodlo na celou situaci reagovat a částečně celou problematiku vysvětlit. „Považuji za nutné se vyjádřit k článku Chebského deníku, který se týká informace o otevření nové zubní ordinace firmou AXION Dental Dockv ulici K nemocnici 2. Nedostatek praktických lékařů, stomatologů a dalších specialistů trápí všechna města napříč republikou. Karlovarský kraj není žádnou výjimkou. Stejně, jako jiná města v Karlovarském kraji, i chebská radnice se po celé volební období snažila lékaře najít, kontaktovat a nalákat,“ sděluje za radnici místostarosta Jiří Černý.

Podle něj bylo zajištění lékařů jeden z hlavních úkolů. „Nejprve současné vedení města navrhlo radě a zastupitelstvu balíček opatření a nabídek, které mohou nové lékaře přesvědčit, aby v Chebu otevřeli svou ordinaci. S podmínkami poskytování dotací novým lékařům byli seznámeni všichni zastupitelé. Schváleny byly bez připomínek. Město Cheb poskytne nově příchozím lékařům příspěvek 250 000 korun na vybavení nové ordinace. Město samo také vybudovalo dvě ordinace v Dragounské 12. Jsme jediné město v kraji, kde začali ordinovat tři praktičtí lékaři a čtyři stomatologové. Další čtyři zubní ordinace otevřou v srpnu a dvě zubní ordinace do konce listopadu. Motivační systém je tedy jednoznačně úspěšný, dokonce přicházejí žádosti o zprostředkování informací o něm od dalších měst, která se jím chtějí inspirovat nebo ho převzít,“ pokračuje.

A popisuje cestu společnosti AXION Dental Dock. „Žádost o příspěvek na vybudování nové ordinace podali všichni lékaři logicky před zahájením budování ordinace. Tedy v době, kdy neměli a ani nemohli mít podepsanou žádnou smlouvu s pojišťovnou. Ta se podepisuje vždy, až když je ordinace připravena na provoz. Město tedy nemohlo podmiňovat poskytnutí příspěvku podepsanou smlouvou s pojišťovnou. Navíc je otázkou, zda by v takovém případě měla být podmínkou poskytnutí dotace smlouva s jednou pojišťovnou či se všemi,“ pozastavuje se nad problematikou.

Jak Černý říká, tak nikdo, tedy ani Cheb, samotná pojišťovna a pacienti nemohou vyvíjet tlak na lékaře, aby podepsali smlouvu s jakoukoli pojišťovnou. Na podpis smlouvy musí být vždy minimálně dvě strany. Pokud firma AXION Dental Dock nechce podepsat smlouvy s pojišťovnami, je to pouze jejich rozhodnutí. Přesto jsem se obrátil na zástupce této firmy a byly mi vysvětleny důvody tohoto rozhodnutí. V brzké době bych měl dostat jejich písemné vyjádření, které s jejich svolením zveřejním,“ popisuje.

Každý lékař, kterému Město Cheb poskytlo dotaci ze svého rozpočtu, je samostatným podnikatelským subjektem. „Jen on sám musí vědět, jestli se dokáže uplatnit na trhu bez kapitačních plateb od pojišťoven, nebo zda smlouvy s nimi podepíše. A my, pacienti, neraďme lékařům, jak to mají dělat,“ uvádí.

Podle něho každý pacient si sám rozhodne, kterého lékaře navštíví a před samotnou návštěvou by měl vědět, za jakých podmínek ordinuje. „Problém je v tom, že na výběr moc nemáme. Lékaři nejsou. Nám se povedlo některé přesvědčit. Někteří mají smlouvu s pojišťovnami a u některých lékařů se platí za ošetření přímou platbou od pacienta. Lékařské výkony a materiál nejsou a nikdy nebudou zdarma a pojišťovny je ani zdaleka nepokryjí. Zvláště u stomatologů. To si musí každý občan uvědomit. Na základní ošetření má ze zákona každý občan nárok,“ vysvětluje s tím, že nikdo, tedy ani Cheb, ani pojišťovna nemůže lékaři určovat, kolik pacientů zaregistruje do své péče. „To je jen na něm. On sám musí vědět, kolik času je schopen věnovat svým pacientům, a podle toho si určí počet registrovaných ve své ordinaci,“ říká.

Dále také uvádí, že příspěvky všem lékařům schvalovalo zastupitelstvo města. „Všichni zastupitelé pro poskytnutí příspěvků z rozpočtu města zvedli ruku bez připomínek,“ podotýká.

I přes to, že nové ordinace nebudou mít smlouvu se zdravotními pojišťovnami, budou profitovat všichni obyvatelé Chebu. „I tyto ordinace totiž přeberou část klientů od stávajících zubařů, kterým se tak uvolní kapacita k registraci pacientů, kteří si úhradu ošetření v plné výši nemohou dovolit," zdůrazňuje Černý s tím, že by chtěl znovu vyzvat všechny politické subjekty ke spolupráci. "Žijeme ve velice složité době, kdy krize střídá krizi. S určitostí se dá předpokládat, že to horší nás teprve čeká. Rozumím snaze některých komunálních politiků již tradičně před volbami ovlivnit názor voličů házením špíny jeden na druhého. Občany to ale nezajímá. Ze strany radnice očekávají kroky, které jim pomohou složitou dobu přečkat. Začněme tedy spolupracovat a připravovat se na velice složité období. Nic jiného lidem nepomůže,“ uzavírá Jiří Černý.