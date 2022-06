„Za dobu mého mandátu mě příjemně překvapila spolupráce naší koalice, která byla zcela nekonfliktní. Vždy jsme se dokázali domluvit a táhnout za jeden provaz. Dalším příjemným překvapení byl fakt, že se od nás do zastupitelstva dostalo 17 lidí. Mnozí s touto skutečností nepočítali, ale i tak se dokázali všichni naprosto skvěle etablovat,“ sděluje Jalovec, který bude v září obhajovat druhý mandát. Je hlavním kandidátem místního uskupení VPM – Volba pro město. „Chceme obhájit vítězství z minulých voleb, i protože předešlé roky byly ryze nestandardní. Dva roky pandemie, poté válečná i ekonomická krize, takže bychom rádi dostali možnost se projevit v dalším volebním období, kde budeme moci ukázat, že v běžných poměrech si vedeme efektivně a dobře. Osm let je maximum, kdy jako starosta ve městě budu moci působit, a to je pro mě motivace do toho ještě jednou jít a mandát obhájit,“ říká Jalovec.

Štěpánka Černá kandiduje za hnutí VOK. „Vzhledem k tomu, že nemám žádnou politickou zkušenost, tak jsem nabídku nejprve odmítla s tím, že to pro mě bylo něco úplně nového a řekla jsem si, že do politiky dělat nechci. Ale následně se mi myšlenky rozležely a řekla jsem si jako chebský rodák, že bych ráda ovlivnila právě život v Chebu. Není mi lhostejné místní dění a vím, že vést město není vůbec jednoduché. Mám zkušenosti vést školu, a to je podstatně menší kolektiv, než město. Do místní komunální politiky bych mohla vnést jiný pohled,“ sděluje Černá, která je čerstvě vdaná, má dospělou dceru a pyšnit se může tanečními úspěchy.

Podle ní je žen v politice stále málo. „Ženy mají zkrátka jiný pohled než muži a vzájemné propojování si myslím, že je pro celek přínosné, tak jsem si říkala, že se nebudu bát a tuto výzvu přijmu. Co se týče i komunální politiky, tak dle mého názoru by tady měli působit lidé, kteří jsou odborníky na svá témata, znají místo působení a vědí, jak by to mělo ve městě fungovat. To je další důvod mého působení v nadcházejících komunálních volbách,“ pokračuje. Jak říká jedno z hlavních témat je odliv místních. „Cheb je krásné město a je potřeba, aby se k nám mladí a nadějní lidé ze svých studií vraceli. Je třeba mít příjemné podmínky pro život i profesi u nás v Chebu,“ doplňuje jednička za VOK.

Naopak hnutí ANO ještě svého lídra oficiálně oznámit nemůže. „Momentálně ještě nemáme dokončený stranický proces, který určují stanovy. Dokončený bude začátkem poloviny června, a to celorepublikově. Teprve poté budeme prezentovat jak našeho lídra, tak celou kandidátku," uzavírá oblastní předsedkyně pro Cheb Gabriela Dostálová.