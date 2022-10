„Festival Jazz Jam letos přivítá mimořádné osobnosti na scéně jazzové hudby. Vilém Veverka a Jan Smigmator patří ke špičkám mezi hudebníky a tentokrát do Chebu přivezou výjimečné projekty inspirované jazzem a swingem. Jsme rádi, že můžeme v rámci této tradiční akce, která má v Chebu dlouholetou tradici, přivítat právě tyto interprety. Na své si přijdou příznivci klasického jazzu, ale i méně tradičních forem tohoto žánru. Swingový zpěvák Jan Smigmator vyráží v doprovodu svého vlastního zbrusu nového big bandu na turné k aktuálnímu albu Murphyho zákon, které vyšlo v říjnu 2020 u vydavatelství Supraphon. Doprovodný orchestr tvoří třináct špičkových mladých českých jazzmanů. Repertoár vychází ze swingových tradic, hitů Franka Sinatry a odkazu legendárních big bandů. To vše s velmi současným pohledem na věc, mladistvou energií, dravostí a nádechem pop music,“ sděluje dramaturgyně KC Svobody Cheb Mirka Pavlíková s tím, že hlavním pilířem velké koncertní show jsou písně z alba Murphyho zákon. „Ty by se daly klidně označit jako swing 21. století. Ostatně jak říká renomovaný televizní režisér Michael Čech swing v podání Jana Smigmatora a jeho kapely rozhodně není stará hudba,“ pokračuje.

Městské muzeum Františkovy Lázně připravuje novou stezku

Do Chebu se těší i jeden z hlavních protagonistů Vilém Veverka, band leader hudebního uskupení Vilém Veverka Trio. „Jedná se o koncert, kde chceme našim příznivcům ukázat, kam naše hudební formace bude směřovat a posouvat se. O to pikantnější je skutečnost, že se na pódiu setkáme i s naším kamarádem Honzou Smigmatorem, a to doplňuje v celém tom slova smyslu celý řekněme Chellange faktor. Vybrali jsme i dvě reprezentativní skladby jednak Chicka Corey, a poté i skladby, které jsou napsané speciálně pro nás,“ uvádí umělec s tím, že západní Čechy má rád. „Podle mého názoru se jedná o jednu z nejklidnějších částí naší vlasti, a proto se sem také i rád vracím, a to jak do Chebu, tak i do Františkových Lázní, kde bychom měli o Vánocích hrát. I na to se moc těšíme,“ sděluje hobojista Vilém Veverka. Mimo to se představí i Martin Hybler na klávesové nástroje, Ondřej Štajnochr, který zahraje na kontrabas a Tomáš Hobzek na bicí nástroje.

Koncert nabídne reflexi Chicka Corey, který i po svém odchodu zásadně inspiruje hudební scénu. To vše doplněné o hudbu takových hudebních veličin, jakými byli Ennio Morricone, Ástor Piazzolla, George Gershwin či Leonard Bernstein, spolu s hudbou z autorské dílny Martina Hyblera, osobního skladatele Viléma Veverky. „Věřím, že naši posluchači budou odcházet z koncertu s dojmem, že podobný zážitek z živé akustické hudby ještě neměli,“ dodává Vilém Veverka.